T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İzlanda'da 1980'in ilk bebeği, 2017'nin ilk bebeğini doğurdu

1980 yılında İzlanda'da ilk doğan bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra aynı unvanı kendi oğluna 2017 için kazandırdı.

03 Ocak 2017 17:55

İzlanda'da 1980 yılında doğan ilk bebek olan Katrín Guojonsdottir, 37 yıl sonra 2017'nin ilk bebeğini doğurdu.

Böylece, anne-oğul yalnızca aynı doğumgününü paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda dünyada eşine az rastlanır bir unvana da sahip oldu.

Visir gazetesinin haberine göre, yılbaşı gecesi doğum kliniğinde nöbetçi olan ebe Herborg Pálsdóttir, doğumun sorunsuz olduğunu açıkladı.

Guojonsdottir yaptığı açıklamada, "Daha dün bunu şakasını yapmıştık ama gerçek olacağına hiç ihtimal vermedik" dedi.

Yeni doğan bebek, Guojonsdottir çiftinin üçüncü çocuğu oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Katrín GuojonsdottirHerborg PálsdóttirGuojonsdottir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24