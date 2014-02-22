T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İzlanda üyelikten vazgeçti

İzlanda, AB üyelik başvurusunu geri çekme ve AB ile müzakereleri durdurma kararı aldı.

22 Şubat 2014 19:52


İzlanda'da, merkez sağ koalisyon ülkenin AB üyelik başvurusunu geri çekmeye hazırlanıyor. İzlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu yöndeki bir yasa tasarısının cuma günü meclise gönderildiği kaydedildi.

Tasarının önümüzdeki hafta mecliste görüşüleceği belirtiliyor. İzlanda mayıs ayında katılım müzakerelerini askıya almıştı.

Küresel krizle birlikte iflas eden ilk ülke olan İzlanda'da merkez sol hükümet 2009 yılında AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. Yapılan anketlere göre İzlanda halkının büyük bölümü ise AB üyeliğine karşı çıkıyor.

İzlanda hükümetinin AB ile ilişkileri Avrupa Ekonomik Alanı çerçevesinde tutmak istediği belirtiliyor. Avrupa Ekonomik Alanı AB üyesi 28 ülke ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'ın katılımıyla oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dışişleri BakanlığındanTasarınınAvrupa Ekonomik AlanıEkonomik AlanıNorveçLihtenştaynWelle Türkçe DW/dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24