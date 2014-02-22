İzlanda üyelikten vazgeçti



İzlanda'da, merkez sağ koalisyon ülkenin AB üyelik başvurusunu geri çekmeye hazırlanıyor. İzlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu yöndeki bir yasa tasarısının cuma günü meclise gönderildiği kaydedildi.

Tasarının önümüzdeki hafta mecliste görüşüleceği belirtiliyor. İzlanda mayıs ayında katılım müzakerelerini askıya almıştı.

Küresel krizle birlikte iflas eden ilk ülke olan İzlanda'da merkez sol hükümet 2009 yılında AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. Yapılan anketlere göre İzlanda halkının büyük bölümü ise AB üyeliğine karşı çıkıyor.

İzlanda hükümetinin AB ile ilişkileri Avrupa Ekonomik Alanı çerçevesinde tutmak istediği belirtiliyor. Avrupa Ekonomik Alanı AB üyesi 28 ülke ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'ın katılımıyla oluşuyor.