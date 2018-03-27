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Dünya

İzlanda Rusya'yla üst düzey diyalogu askıya aldı

AB ülkeleri, eski Rus casus Sergey Skripal'ın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almıştı

27 Mart 2018 02:02

İzlanda, eski Rus casus Sergey Skripal’in İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya üst düzey ikili diyalogu askıya aldığını duyurdu.

İzlanda hükümetinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzlanda'nın tüm en yakın müttefik ve partnerleri, Salisbury'deki saldırı ile bağlantılı olarak Rusya'ya karşı tedbir almaya karar verdi. Buna kuzey ülkeleri, NATO üyelerinin büyük bir kısmı ve birkaç AB ülkesi dahil. İzlanda'nın aldığı tedbirler arasında Rus hükümetiyle üst düzeydeki ikili diyalogun askıya alınması da var."

Dünya Kupasına 'Diplomatik' boykot

Rusya'nın Reykjavik Büyükelçisi Anton Vasilyev, Rus medyasına açıklamasında, İzlanda Dışişleri Bakanı Godhlaugur Thor Thordharson'dan üst düzey ikili diyalogu askıya aldıkları bilgisini aldığını doğrulayarak, "Bu bağlamda, İzlanda yöneticileri bu yaz FIFA Dünya Kupası'nı ziyaret etmeyecek" dedi.

Skripal, İngiltere'de A-234 maddesiyle zehirlenmiş, İngiliz hükümetinin saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla kriz derinleşmişti. Moskova, suçlamaları kabul etmeyerek, söz konusu maddenin İngiltere'de rahatlıkla üretilebileceğini, Londra'nın suçlamalara ilişkin kanıt sunması gerektiğini vurgulamıştı.

 

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