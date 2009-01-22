İzlanda polisinden 50 yıl sonra biber gazı

Küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İzlanda'da, hükümeti protesto gösterisinde polis 50 küsur yıldan sonra ilk kez göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Parlamento önünde toplanan kızgın kalabalık, hükümeti, bir zamanlar refah içinde olan ülkeyi ekonomik çöküntünün içine sokmakla suçladı. Gösteri sırasında atılan taşlarla yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.



Polis şefi Stefan Eiriksson, yaklaşık 2 bin göstericinin parlamento binasını kuşattığını ve bazılarının binaya ve korumalara havai fişek, ayakkabı, tuvalet kağıdı ve taş attığını söyledi. Kalabalığı dağıtmak için polisin önce biber gazı, sonra göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Eiriksson, "Bu, son çaremizdi" dedi.



Göstericilerin ayrıca, Başbakan Geir Haarde'nin aracına yumurta ve soda kutuları attıkları belirtilirken, tutuklanan olmadığı kaydedildi.



İzlanda'da küresel kriz nedeniyle bankalar iflas etmiş, para birimi değer kaybetmiş, enflasyon ve işsizlik oranı artmıştı.