İzlanda parlamentosuna yumurtalı domatesli açılış

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Protestocular, Başbakan Siguroardottir'in meclisin açılışı dolayısıyla konuşma yapacağı pazartesi günü de yeni bir gösteri yapılması çağrısında bulundular.İzlanda'da parlamentonun açılışı protesto edildi. Reykjavik Emniyet Müdürü Stefan Eiriksson, sayıları 2 bini bulan protestocuların ekonomik kriz nedeniyle kızgın oldukları Başbakan Johanna Siguroardottir ve diğer milletvekillerine, parlamentoya girerlerken yumurta ve domates fırlattıklarını söyledi.Küresel ekonomik krizden ağır bir şekilde etkilenen İzlanda'da birçok kişi hükümetin ekonomi yönetiminden memnuniyetsiz.Polisin olayları kontrol altına aldığını ve kimsenin yaralanmadığını belirten Eiriksson, kalabalıktan bir kişinin polis merkezine götürüldüğünü kaydetti.