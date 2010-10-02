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Dünya

İzlanda parlamentosuna yumurtalı domatesli açılış

Parlamentoya giren Başbakan ve milletvekillerine yumurta ve domates fırlatıldı.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - İzlanda'da binlerce kişi, parlamentonun açılışını protesto etti. Parlamentoya giren Başbakan ve milletvekillerine yumurta ve domates fırlatıldı.



Protestocular, Başbakan Siguroardottir'in meclisin açılışı dolayısıyla konuşma yapacağı pazartesi günü de yeni bir gösteri yapılması çağrısında bulundular.

İzlanda'da parlamentonun açılışı protesto edildi. Reykjavik Emniyet Müdürü Stefan Eiriksson, sayıları 2 bini bulan protestocuların ekonomik kriz nedeniyle kızgın oldukları Başbakan Johanna Siguroardottir ve diğer milletvekillerine, parlamentoya girerlerken yumurta ve domates fırlattıklarını söyledi.



Küresel ekonomik krizden ağır bir şekilde etkilenen İzlanda'da birçok kişi hükümetin ekonomi yönetiminden memnuniyetsiz.

Polisin olayları kontrol altına aldığını ve kimsenin yaralanmadığını belirten Eiriksson, kalabalıktan bir kişinin polis merkezine götürüldüğünü kaydetti.


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