İzlanda imajını düzeltmek için adını değiştirecek

İzlanda ekonomik krizden kurtulmak ve eski günleri unutmak için ilginç bir formül buldu. İzlanda o günlerin izlerini silmek, imaj tazelemek ve yaşanan olumsuzlukları unutmak için ülke adını değiştirme kararı aldı.

İtalyan “Corriere della Sera” gazetesinin haberine göre İzlanda’nın yeni adını ülkeyi ziyaret eden yabancı turistler bulacak. Turistler, Başkent Reykjavik havalimanında kurulan sandıklara isim önerilerini yazarak bu yarışmaya katılacaklar.

İzlanda Turizm ve Tanıtma Birliği ile İzlanda Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu tarafından düzenlenen yeni isim yarışmasına katılım 21 Mart 2013’te sona erecek.



İflasını açıklamıştı



Yine aynı gazeteye göre, “Buz ülkesi” anlamına gelen İzlanda’nın yeni isim babasına bir onur nişanı ile sembolik olarak bir arsa armağan edilecek. 2008 yılında yaşanan kriz sırasında iflasını açıklayan İzlanda’ya IMF ve diğer Avrupa ülkeleri 11 milyon euro borç vererek ülkeyi dar boğazdan kurtarmışlardı.

2010 yılında Ejyafjallajoekul yanardağının tekrar faaliyete geçerek yarattığı lav bulutu adayı, etkisi haline almış ve Amerika ile Avrupa arasında ki uçuşlar durma noktasına gelerek İzlanda’yı tekrar gündeme taşımıştı.

Öne çıkan bazı isimler

Yabancı turistlerden gelen yeni isim örnekleri arasında isi şu isimler öne çıkıyor:

· Niceland: Güzel ülke

· Birdland: Kuş ülkesi

· Volcanoland: Yanardağ ülkesi

· Ejyafjallajoekulland

· Cloudland: Bulut ülkesi

· Flokiland: Viking denizcisi Floki Vilgerdarson