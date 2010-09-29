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Dünya

İZLANDA ESKİ BAŞBAKANI YARGILANACAK REYKJAVİK (A.A)

29 Eylül 2010 02:41

-İZLANDA ESKİ BAŞBAKANI YARGILANACAK REYKJAVİK (A.A) - 28.09.2010 - İzlanda parlamentosu, ülkeyi 2008'de bankaların iflasına götüren süreci idare eden eski Başbakan Geir Haarde'nin ihmal suçlamasıyla yargılanmasını onayladı. Parlamento, dönemin dışişleri, maliye ve ticaret bakanlarının ise yargılanmasının önünü açacak suçlamaları reddetti. İzlanda parlamentosunun bu kararıyla haklarında suçlamada bulunulması durumunda hükümet üyelerini yargılamak üzere 1905 yılında kurulan özel mahkeme Landsdomur, tarihinde ilk kez toplanacak.   Yaklaşık on yıllık bir dışa açılma sürecinde büyük bir borç yığını altında kalan İzlanda'da, 2008'de, ülkenin önde gelen üç bankası iflas etmiş, ülke ekonomik bunalıma sürüklenmiş ve yatırımcılar ülkeyi terk etmişti. Ülkedeki derin ekonomik bunalım hala sürüyor. 

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