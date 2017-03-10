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BBC Türkçe

İzlanda eşit işe eşit ücreti zorunlu kılıyor

İzlanda, hem kamu hem de özel sektördeki işverenlerden cinsiyet, etnik köken, cinsel eğilim ya da milliyete bakılmaksızın eşit işe eşit ücret ödemelerini bir sertifikayla kanıtlamalarını zorunlu kılan ilk ülke olacak.

10 Mart 2017 08:28

İzlanda, hem kamu hem de özel sektördeki işverenlerden cinsiyet, etnik köken, cinsel eğilim ya da milliyete bakılmaksızın eşit işe eşit ücret ödemelerini bir sertifikayla kanıtlamalarını zorunlu kılan ilk ülke olacak.

Hükümet, ilgili yasa tasarısını bu ay parlamentoya getireceğini ve 25'ten fazla personel çalıştıran bütün işverenlerin eşit işe eşit ücret ödediklerine dair bir sertifika alması gerekeceğini açıkladı.

Başka ülkeler ve ABD'nin Minnesota eyaletinin eşit ücret sertifikası gerekliliği bulunuyor ancak İzlanda'nın bunu hem kamu hem de özel sektöre zorunlu kılan ilk ülke olduğu düşünülüyor.

330 bin nüfuslu ülke, cinsiyetler arasındak gelir eşitsizliğini 2022 itibariyle gidermeyi amaçlıyor.

Sosyal İşler ve Eşitlik Bakanı Thorsteinn Viglundsson "Bu konuda radikal bir adım atmanın zamanı geldi. Eşit haklar insan hakkıdır. Erkeklerin ve kadınların iş yerlerinde eşit haklardan yararlandığından emin olmalıyız. Bunu gerçekleştirmek için her türlü önlemi almak görevimiz" dedi.

İzlanda Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı cinsiyet eşitliği listesinde ilk sırada ancak İzlandalı kadınlar hala erkeklerden ortalama yüzde 14 ila 18 daha az kazanıyor.

Ülkede geçen yıl Ekim ayında binlerce kadın çalışan saat 14:38'de iş bırakmış ve cinsiyetler arası ücret eşitsizliğini protesto etmişti. Kadın hakları grubu, kadınların erkeklerle karşılaştırıldığında 14:38'den sonraki mesai saatlerini bedavaya çalıştığını hesaplamıştı.

Yasa tasarısının İzlanda Parlamentosu'ndan geçmesi bekleniyor. Çünkü ülkede hem merkez sağ hükümet hem de muhalefet tasarıya destek veriyor.

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