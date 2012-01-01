-İzlanda Cumhurbaşkanından mesajlı veda REYKJAVIK (A.A) - 01.01.2012 - İzlanda Cumhurbaşkanı Olafur Ragnar Grimsson, 16 yıldır yürüttüğü görevinden bu yıl ayrılacağını açıkladı. İzlanda'da dört kez seçilme başarısı gösteren Cumhurbaşkanı Grimsson televizyonda yayımlanan geleneksel yeni yıl konuşmasında, mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını belirtti. İzlanda yasalarına göre parlamentonun onayladığı ancak cumhurbaşkanının onaylamadığı yasalarla ilgili referandum yapılması gerekiyor. Bu yetkisini kullanan tek İzlanda Cumhurbaşkanı olan Grimsson, Hollanda ve İngiltere ile imzalanan borç anlaşmalarını reddetmiş, bunun üzerine halk, Mart 2010 ve Nisan 2011'de iki kez sandık başına gitmişti. İzlanda'daki tüm özel bankaların 2008 yılındaki ekonomik krizde bir hafta içinde iflas etmesi, ülke ekonomisini yerle bir etmişti.