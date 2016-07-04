İzlanda Cumhurbaşkanı: Milli takım sistematik programın ürünü

Fransa'ya dün akşam Paris'te 5-2 yenilerek EURO 2016'ya çeyrek finalde veda eden İzlanda milli takımı bugün ülkede büyük bir törenle karşılanacak.

Avrupa Futbol Şampiyanası elemelerinde Türkiye'nin de bulunduğu grupta ikinci olan, finallerde ise F Grubu'nu ikinci bitirdikten sonra ikinci turda İngiltere'yi 2-1 yenerek tur atlayan İzlanda mücadeleci futboluyla büyük övgü toplamıştı.

BBC'ye konuşan İzlanda Cumhurbaşkanı Ólafur Ragnar Grímsson ise milli takımın sistematik bir programın eseri olduğunu söyledi.

Ólafur Ragnar Grímsson söz konusu programın 20 yıl önce başlatıldığını, mevcut milli takım oyuncularının da da program kapsamında eğitilen ilk nesil olduklarını belirtti.

Grímsson özellikle İngiltere karşısında alınan galibiyetin mükemmel bir şekilde ülkede birliği sağladığını vurguladı.

İzlanda Cumhurbaşkanı, "Eğitim programımız şunu kanıtladı. Eğitim ve takım ruhu ile küçük bir ülke de mükemmel işlere imza atabilir" dedi.

Nüfusu yaklaşık 330 bin

İzlanda, bugüne dek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele eden en küçük ülke.

İzlanda turnuvadaki ilk dört maçında Portekiz ve Macaristan'la 1-1 berabere kalmış, Avusturya ve İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

İngiltere karşısında alınan galibiyet EURO 2016'nın en büyük sürprizi olarak kayıtlara geçti.