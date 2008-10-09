İzlanda borsası kapatıldı

İzlanda’nın en büyük bankasına İsveç’ten kredi desteği

İzlanda başbakanı iflasın eşiğinde olduklarını açıkladı

İzlanda Merkez Bankası 500 milyon Euro kredi verdi

Rusya İzlanda’ya kredi verecek

İzlanda'da hükümet bankalara el koydu!

İzlanda'da bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle borsa pazartesi gününe kadar kapatıldı.İzlanda borsasından yapılan açıklamada, borsanın, "olağan dışı piyasa koşulları" nedeniyle pazartesi gününe kadar açılmayacağı belirtildi.İzlanda hükümeti ülkenin en büyük üç bankası Kaupthing, Landsbanki ve Glitnir'e el koymuş bulunuyor.Bu arada Finlandiya Mali Düzenleme Kurumu, İzlanda hükümetinin el koyduğu ülkenin en büyük bankası Kaupthing bankasının Finlandiya'daki şubesini geçici olarak kapattı.Mali Düzenleme Kurumu, bankanın şubesinin geçici olarak kapatılma kararının Kaupthing'e el konulması nedeniyle alındığını açıkladı.Finlandiya haber ajansı da Kaupthing bankasının Finlandiya'daki şubesinde pazartesi gününden bu yana bütün fon akışlarının durduğunu ve şubeden para çekilemediğini bildirdi.İsveç Merkez Bankası’nın (Riksbank) dün, küresel finansal krizin ciddi biçimde etkilediği İzlanda'nın en büyük bankası Kaupthing’e 702 milyon dolara kadar kredi yardımında bulunacağını belirtmesi, bankayı kurtarmaya yetmedi.İzlanda Finansal Denetleme Kurumu (FME), Kaupthing bankasına el konulduğunu ve ülkedeki bütün mevduatların garanti altında olduğunu bildirdi.Açıklamada, FME'nin kararının, içerde bakancılık operasyonlarının devam etmesini ve mevduatların güvenliğini garanti altına almak için parlamento ve hükümetin amaçlarının sağlanmasında gerekli bir adım olduğu vurgulandı.FME, bankanın ülkedeki bütün şubelerinin, çağrı merkezlerinin, otomatik para çekme makinelerinin ve internet operasyonlarının olağan çalışmalarını sürdüreceğini de ifade etti.İzlanda hükümeti daha önce ülkenin ikinci ve üçüncü büyük bankaları olan Landsbanki ve Glitnir'e de el koymuştu.