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Dünya

İzlanda Başbakanı, Obama ile görüşmesine farklı ayakkabılarla gitti

İzlanda Başbakanı Gunnlaugsson, ABD Başkanı Obama ile görüşmesine iki ayağında iyi ayrı ayakkabı ile gitti

06 Eylül 2013 16:11

İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson, ABD Başkanı Barack Obama’nın Stockholm ziyareti sırasında görüşmeye iki ayağında iyi ayrı ayakkabı ile gelince dikkatleri üzerine çekti

Ünsal Turan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbakan Gunnlaugsson’un, takım elbise altında, sağ ayağına normal ayakkabı, sol ayağına ise lastik ayakkabı giydiği görüldü.

Ayakkabıların değişik olması medyanın dikkatinden kaçmayınca, İzlanda Başbakanlık görevlileri açıklama yapmak zorunda kaldılar.

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Başbakan Sigmundur David Gunnlaugsson’un sol ayağında virüs nedeniyle yara bulunduğu ve ayağının rahat etmesi için Nike marka lastik ayakkabı giymek zorunda olduğu bildirildi.

İzlanda Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada “Başbakan Gunnlaugsson’un sol ayağında rahatsızlık olduğu için değişik ayakkabı giymek zorunda kaldı. Böyle bir toplantıda kurallar bellidir. Lastik ayakkabı giymemesi gerekirdi ama durum izah edilince diğer liderler anlayışla karşıladılar” denildi.

 

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