İzlanda başbakanı iflasın eşiğinde olduklarını açıkladı

İzlanda'da hükümet bankalara el koydu!

Rusya İzlanda’ya kredi verecek

Spekülatörlerin işgali altındaki ülke finansal sistemi çok büyük riskler alırken, şimdi bunların acı faturasını ödüyor.İzlanda'da 'topyekün iflas' ihtimali bizzat başbakan Geir Haarde tarafından duyuruldu. Haarde, televizyonda halka hitaben yaptığı konuşmada, bankacılık krizinin ulusal güvenlik için bir tehdit haline geldiğini söylerken bu krizin "ülkenin iflası" tehlikesini beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.Finans kurumlarını sert bir dille suçlayan İzlanda Başbakanı, ülkenin ulusal gelirini kat kat aşan oranlarda riskler aldıklarını belirtti.İzlanda Başbakanı Haarde, nisan ayında yaptığı açıklamada durumun kötü gidişine dikkat çekerek spekülatörleri ülke ekonomisine saldırmakla suçlamıştı.Ekonomilerinin fonlar ve spekülatörler tarafından hedef haline getirildiğini belirten Haarde, fonların her şekilde kar etmek istediklerini ifade ederek, "vurarak, çalarak veya dolandırarak...İflasın eşiğindeki ülke İzlanda'nın mali sisteminin çok üzerindeki riskler mevcut durumda tüm ülkeyi iflasın eşiğine getirdi.Geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük üçüncü bankası olan Glitnir'e el koyan İzlanda hükümeti, bugün de en büyük ikinci bankası Landsbanki'ye el koydu. Hükümet ayrıca sektörün en büyüğü olan Kaupthing'a 500 milyon euro kredi verdi.İzlanda'nın yaşadığı sıkıntının ardından bu ülkeye ilk elini uzatan Rusya oldu. İzlanda hükümeti, Rusya’nın İzlanda Merkez Bankası’na 4 milyar euroluk kredi vereceğini duyurdu. İzlanda Başbakanı Geir Haarde de Rusya'dan alacakları bu kredinin koşullarını görüşmek için yetkililerin Moskova'ya gideceğini açıkladı.İzlanda’nın para birimi Kron, krizle birlikte başlayan süreçte yüzde 35 değer kaybetti.300 bin kişinin yaşadığı İzlanda'nınn en önemli geçim kaynağı balıkçılık. İhracat gelirinin yüzde 70'ini bu sektör oluştururken toplam işgücünün yüzde 6'sı istihdam ediliyor. Ancak özellikle son 10 yılda balıkçılık haricindeki ekomomik aktivitelere de önem veren İzlanda, yazılım endüstrisi, bioteknoloji ve finans konusunda da önemli adımlar atmıştı.