İzlanda AB’ye katılmaktan vazgeçti

İzlanda Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunu geri çekti. Açıklama merkez sağ çizgideki hükümet tarafından yapıldı.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı kararın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Letonya'ya iletildiğini açıkladı. Böylece İzlanda hükümeti iki yıl önceki seçim mücadelesi sırasında açıkladığı bir vaadi yerine getirmiş oldu. Kararın açıklanması üzerine başkentte protesto gösterileri düzenlendi.

2008 yılında küresel mali ve ekonomik kriz yaklaşık 325 bin nüfuslu ada ülkesini olumsuz etkilemiş, üç İzlanda bankası iflas etmişti. Krizin ardından İzlanda'da Avrupa Birliği'ne girme yönünde istek artmış, 2009 yılında AB'ye üyelik için müzakerelere başlanmıştı.

2013 yılının nisan ayından itaberen müzakerelerde bir yavaşlama dönemine girildi. Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan merkez sağ hükümetin göreve gelmesiyle birlikte vatandaşlar arasında Avrupa Birliği'ne destek de azalmıştı. Şubat ayı sonunda İzlanda hükümeti müzakereleri sona erdirmeye karar vermişti.

Schengen Antlaşması'na taraf olan İzlanda, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) de üyesi.