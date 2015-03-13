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Dünya
Deutsche Welle

İzlanda AB’ye katılmaktan vazgeçti

2013 yılının nisan ayından itaberen müzakerelerde bir yavaşlama dönemine girilmişti

13 Mart 2015 12:04

İzlanda Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunu geri çekti. Açıklama merkez sağ çizgideki hükümet tarafından yapıldı.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı kararın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Letonya'ya iletildiğini açıkladı. Böylece İzlanda hükümeti iki yıl önceki seçim mücadelesi sırasında açıkladığı bir vaadi yerine getirmiş oldu. Kararın açıklanması üzerine başkentte protesto gösterileri düzenlendi.

2008 yılında küresel mali ve ekonomik kriz yaklaşık 325 bin nüfuslu ada ülkesini olumsuz etkilemiş, üç İzlanda bankası iflas etmişti. Krizin ardından İzlanda'da Avrupa Birliği'ne girme yönünde istek artmış, 2009 yılında AB'ye üyelik için müzakerelere başlanmıştı.

2013 yılının nisan ayından itaberen müzakerelerde bir yavaşlama dönemine girildi. Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan merkez sağ hükümetin göreve gelmesiyle birlikte vatandaşlar arasında Avrupa Birliği'ne destek de azalmıştı. Şubat ayı sonunda İzlanda hükümeti müzakereleri sona erdirmeye karar vermişti.

Schengen Antlaşması'na taraf olan İzlanda, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) de üyesi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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