-İZLANDA AB ÜYELİK MÜZAKERELERİNE BAŞLIYOR BRÜKSEL (A.A) - 26.07.2010 - AB Dönem Başkanı Belçika, İzlanda'nın AB üyelik müzakerelerinin yarın resmen başlayacağını duyurdu. Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vanackere, AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında, İzlanda'nın üyelik müzakerelerini başlatma kararı alacaklarını söyledi. Vanackere, "İzlanda AB'ye yaklaşma sürecinde oldukça ilerleme kaydetti" diyerek, müzakerelerin yarın başlayacağını bildirdi. Avrupa ortak pazarına ve Schengen ortak vize bölgesine dahil olması nedeniyle halihazırda AB müktesebatının yüzde 60'ına uyum sağlayan İzlanda'nın katılım müzakerelerinin 1-2 yıl sürmesi ve üyeliğinin, Hırvatistan'la eşzamanlı olarak 2012 ya da 2013 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.