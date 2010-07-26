İzlanda AB müzakerelerine hazırlanıyor

T24- AB Dönem Başkanı Belçika, İzlanda'nın AB üyelik müzakerelerinin yarın resmen başlayacağını duyurdu.



Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vanackere, AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında, İzlanda'nın üyelik müzakerelerini başlatma kararı alacaklarını söyledi.



Vanackere, "İzlanda AB'ye yaklaşma sürecinde oldukça ilerleme kaydetti" diyerek, müzakerelerin yarın başlayacağını bildirdi.



AB devlet ve hükümet başkanlarının 17 Hazirandaki zirvesinde, Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayan İzlanda'yla üyelik müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yakılmıştı.



Avrupa ortak pazarına ve Schengen ortak vize bölgesine dahil olması nedeniyle halihazırda AB müktesebatının yüzde 60'ına uyum sağlayan İzlanda'nın katılım müzakerelerinin 1-2 yıl sürmesi ve üyeliğinin, Hırvatistan'la eşzamanlı olarak 2012 ya da 2013 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.



Bağımsızlığını 1944 yılında Danimarka'nın egemenliğinden ayrılarak kazanan 320 bin nüfuslu ada devleti İzlanda'nın AB müzakerelerinde en fazla balıkçılık konusunda zorlanması bekleniyor.



Küresel krizde iflas edince AB'ye yanaşan İzlanda'nın üyelik için batan bankalarında 5,4 milyar dolarlık mevduatı bulunan Hollanda ve İngiltere'yle yaşadığı anlaşmazlığı da çözmesi gerekiyor.