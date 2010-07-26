T24 LogoT24 Logo
Dünya

İzlanda AB müzakerelerine hazırlanıyor

İzlanda'nın AB üyelik müzakerelerine yarın resmen başlayacağı dönem başkanı Belçika tarafından duyuruldu.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- AB Dönem Başkanı Belçika, İzlanda'nın AB üyelik müzakerelerinin yarın resmen başlayacağını duyurdu.


Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vanackere, AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında, İzlanda'nın üyelik müzakerelerini başlatma kararı alacaklarını söyledi.


Vanackere, "İzlanda AB'ye yaklaşma sürecinde oldukça ilerleme kaydetti" diyerek, müzakerelerin yarın başlayacağını bildirdi.


AB devlet ve hükümet başkanlarının 17 Hazirandaki zirvesinde, Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayan İzlanda'yla üyelik müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yakılmıştı.


Avrupa ortak pazarına ve Schengen ortak vize bölgesine dahil olması nedeniyle halihazırda AB müktesebatının yüzde 60'ına uyum sağlayan İzlanda'nın katılım müzakerelerinin 1-2 yıl sürmesi ve üyeliğinin, Hırvatistan'la eşzamanlı olarak 2012 ya da 2013 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.


Bağımsızlığını 1944 yılında Danimarka'nın egemenliğinden ayrılarak kazanan 320 bin nüfuslu ada devleti İzlanda'nın AB müzakerelerinde en fazla balıkçılık konusunda zorlanması bekleniyor.


Küresel krizde iflas edince AB'ye yanaşan İzlanda'nın üyelik için batan bankalarında 5,4 milyar dolarlık mevduatı bulunan Hollanda ve İngiltere'yle yaşadığı anlaşmazlığı da çözmesi gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24