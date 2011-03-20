-İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHELE ETTİ DİYARBAKIR (A.A) - 20.03.2011 - Diyarbakır ve Batman'da BDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinin ardından izinsiz yürüyüş yapan gruplara polis müdahale etti. Diyarbakır'da, BDP Diyarbakır İl Başkanlığınca, Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş çağrısı üzerine, aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu grup, Bağlar ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 saat sonra Koşuyolu Parkı'na varan gruptan bazı kişiler Koşuyolu Parkı'nda BDP'nin açtığı çadıra gitti, parti otobüsünde bekleyen BDP'liler ile otobüsün arkasında bekleyen bir grup ise Ofis semtinden dönüş yaparak Koşuyolu Parkı'nın arka kapısına gitmek istedi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptan bazı kişiler, polise taş attı. Bunun üzerine, polis, bu kişilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Öte yandan, Batman'da bulunan Bağlar Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın katılanları Turgut Özal Bulvarı'nda partisince kurulan çadıra gitmeye çağırması üzerine grup yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri, Turgut Özal Bulvarı'nda yolu trafiğe kapatan, aralarında BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata ile Batman Belediye Başkanvekili Serhat Temel'in bulunduğu grubu dağılmaları yönünde uyardı. Grubun yolu açmaması, bazı kişilerin taş ve molotofkokteylli saldırıda bulunması üzerine polis, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Diyarbakır ve Batman'daki gösterilerde bazı kişiler gözaltına alındı.