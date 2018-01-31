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İzinsiz tavşan avına '2 bin 312 TL' ceza

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Artova ilçesinde, avlanması yasak olan yaban tavşanını vuran S

31 Ocak 2018 23:06

TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Artova ilçesinde, avlanması yasak olan yaban tavşanını vuran S.K.\'ya 2 bin 312 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, avlarda usulsüz ve yasak avcılığı engellemek ve doğal hayatı korumak amacıyla Artova ilçesine bağlı Devecikargın köyü, Alpudere yolu mevkiinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada S.K.’nın avcılık belgesi ile kota izin belgesi olmadan avlanma yaptığı ve bir adet yaban tavşanını vurduğu tespit edildi. İzinsiz avlanan S.K’ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 312 TL idari para cezası uygulandı.

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