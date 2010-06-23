İzinsiz silah teknolojisini satan şirket ceza aldı

T24- ABD'de bir silah şirketi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Güney Kore, Çin ve Rusya'ya teknoloji sattığı için cezalandırıldı.



Federal mahkeme, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Rocky Mountain Instrument adlı şirketin Türkiye, Güney Kore, Çin ve Rusya'ya yasadışı yollardan teknoloji sattığına hükmetti.



Colorado merkezli şirketin askeri amaçlı kullanılan teknik veri, prizma ve optik malzemeleri sattığı bildirildi.



Bir milyon dolar para cezasına çarptırılan şirket 5 yıl süreyle gözetim altında alınacak.



Şirketin izinsiz ihraç ettiği teknolojinin, özellikle Afganistan'da Amerikan ordusu tarafından kullanıldığı beliritliyor.