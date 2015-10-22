İzinsiz reklam SMS'lerine ilk ceza geldi

Kayseri'de bulunan 7 firmaya, elektronik ticaretin düzenlemesiyle ilgili kanun kapsamında Türkiye'de ilk kez vatandaşa izinsiz kısa mesaj gönderildiği gerekçesiyle para cezası verildi.

Türkiye'de ilk kez "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında Kayseri'de 7 firmaya vatandaşlara izinsiz cep telefonu mesajı (SMS) gönderdiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İzin almadan tüketiciye kısa mesaj ve e-posta gönderen şirketlere yönelik, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 15 Temmuz 2015'te uygulamaya konulan "Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik"in Türkiye'deki ilk ceza uygulaması, Kayseri'de görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde bulunan şikayet formunun doldurulması yoluyla gelen şikayeti değerlendiren Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü, 7 firmaya 12 kez ceza işlemi uygulandı.

İzinsiz reklam içerikli SMS gönderilmesi konusunda bin 657 şikayetin iletildiği Kayseri'de, 1 firmaya 6 kez biner lira, 5 firmaya biner lira ve bir firmaya 2 bin lira para cezası verildi.

Şikayet formunun doldurulmasının ardından şikayetin hangi ilden alındığına bakılarak formların o illerin Ticaret İl Müdürlüklerine yönlendirildiği uygulamada, 4 GSM şirketiyle şikayet sahibinin o ilde ikamet edip etmediği tespit ediliyor.

Şikayet sahibinin o ilde olduğunun kesinleşmesinin ardından şikayet sahibi firmalardan 15 gün içerisinde savunmaları isteniyor. Savunmaların ulaşmasından sonra toplanan komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda ceza uygulanıyor.