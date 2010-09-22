-İZİNSİZ PARTİYE KATILAN MİLLİ FUTBOLCULARA CEZA YAĞDI MEKSİKO (A.A) - 22.09.2010 - Meksika Futbol Federasyonu, izinsiz partiye katıldıkları gerekçesiyle 13 milli oyuncuya ceza verdi. Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, başkent Meksiko'da 7 Eylül'de Kolombiya ile oynanan hazırlık maçını 1-0 kazanan milli takımın bazı oyuncularının, maçtan sonra bir araya gelerek parti düzenledikleri ve iç yönetmeliğe karşı geldikleri belirtildi. Meksika basınına göre, Monterrey kentindeki bir otelde verilen partiye, hayat kadınları ve bir travesti de katıldı. Federasyon, en ağır cezayı İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Carlos Vela ve İskoçya'nın Celtic takımında forma giyen Efrain Juarez'e verdi. İki oyuncu da 6 ay süreyle milli takımdan men edildi. Federasyon, diğer 11 oyuncuya da 4 bin dolar para cezası verdi. Para cezasına çarptırılan oyuncular arasında eski Galatasaraylı Giovanni Dos Santos da bulunuyor. Para cezasına çarptırılan oyuncular arasında, Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodriguez, Carlos Salcido, Andres Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Giovani Dos Santos, Javier Hernandez, Rafael Marquez, Enrique Esqueda ve Hector Moreno yer alıyor.