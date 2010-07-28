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İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ DİYARBAKIR (A.A)

28 Temmuz 2010 23:01

-İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ DİYARBAKIR (A.A) - 28.07.2010 - Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Diyarbakır'da, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki olayları protesto etmek amacıyla Ofis semtindeki Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde toplanan grup, valiliğe yürümek istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine gruptan bazıları polise ses bombası, taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği grup, Koşuyolu ve Sağlık Ocağı caddelerine doğru kaçtı. Gösteri yapan grup, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli attı. Binada çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Ara sokaklara kaçan grup, Bağlar ilçesinde Koşuyolu ve Sağlık Ocağı caddelerine barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahale ettiği grubun gösterileri sürüyor.

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