-İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ CİZRE (A.A) - 09.05.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre, Cizre-İdil karayolunda toplanarak izinsiz gösteri yapan, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan grup, Karayolları 95. Şube Şefliği binasına taşla saldırdı. Polisin müdahale ettiği grup, yaktıkları araç lastikleriyle Şube Şefliği'ni ateşe vermek istedi. Atılan lastikler nedeniyle Karayolları 95. Şube Şefliği nizamiyesinde küçük çapta yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ara sokaklara kaçan göstericiler, kısa süre sonra toplanarak güvenlik güçlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine polis, biber gazı ve basınçlı su kullanarak grubu dağıttı. Müdahale sırasında polise taş attığı tespit edilen küçük bir çocuk, ailesine verilmek üzere vatandaşlara teslim edildi, izinsiz gösterilerden rahatsız olan bazı vatandaşlar taş atan çocuklara tepki gösterdi. Polis vatandaşlara çocuklarına sahip çıkmalarını ve taş atmamaları için uyarıda bulunmalarını istedi. Bu arada zırhlı araçtan ''taş atmayın gidin evinizde ders çalışın'' anonsları yapıldı.