-İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ YÜKSEKOVA (A.A) - 10.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenazelerinin ailelerine verilmediği bahanesiyle Yüksekova'da 2 gün önce başlayan izinsiz gösteriler, bugün de kentin belli noktalarında devam etti. Cengiz Topel Caddesi'nde yola barikat kurarak, ateş yakan göstericiler, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan göstericilere, basınçlı su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Polis, caddede ve ara sokaklarda toplanan göstericileri dağıtmaya çalışıyor. Olaylar nedeniyle esnafın üç gündür iş yerlerini açamadığı bildirildi.