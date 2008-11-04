İzinsiz gösteriye katılanlara 23 yıl hapis istemi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında gerçekleştirilen izinsiz gösterilere katıldıkları, polise taş ve molotofkokteyl attıkları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK'nın 1984 yılından beri yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma ve kundaklama eylemleri yapan bir terör örgütü olduğu hatırlatıldı.İddianamede, “Ülkemizin dış ve iç düşmanları tarafından maddi manevi her yönden desteklenen bu örgütle Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gerekli mücadele verilmiştir” denildi.İddianamede, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki izinsiz gösteriler için eylem çağrısını Roj TV ve bazı internet siteleri aracılığıyla yaptığı belirtildi.İzinsiz gösterilerin, terör örgütü elebaşının ceza evinde sözde fiziki işkenceye maruz kaldığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'ı ziyareti bahane edilerek gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, şöyle denildi:“20 Ekimde Diyarbakır'ın muhtelif semtlerinde iş yerlerinin genelde kapalı olduğu ve kepenklerinin indirildiği, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının ve halk otobüslerinin bir kısmının kontak kapatmak suretiyle çalıştırılmadığı, çöp konteynerlerinin tamamının dolu olduğu, çöplerin yerlere döküldüğü ve gün boyu toplanmadığı, okul servislerinin, yapılan baskılar neticesi çalışmadığı...”Gösteriler sırasında terör örgütü lehine sloganların atıldığı, güvenlik güçlerine taşlı ve molotofkokteylli saldırıların yapıldığı hatırlatılan iddianamede, “Yol ortalarına, lastikler yakılıp, çöp konteynerleri konularak caddeler trafiğe kapatılmıştır. Göstericiler tarafından ambulanslar taşlanmış, içindeki şoför ve hastaların hayatları tehlikeye sokulmuştur” denildi.Olaylar sırasında güvenlik güçlerince, göstericilere, herkesin duyabileceği şekilde dağılmaları konusunda ikazlarda bulunulduğu bildirilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:“Ancak bu ikazlara rağmen grupların taşlı ve molotofkokteylli saldırı eylemlerine devam ettiği, birçok güvenlik görevlisinin bu atılan taşlar neticesi çeşitli yerlerinden yaralandıkları, resmi ve sivil araçların hasar gördüğü, resmi kurum binalarına zarar verildiği, güvenlik güçlerince orantılı güç kullanılarak gruplara müdahale edildiği belirlenmiş, yapılan kovalamaca neticesi, adı geçen şüpheliler yakalanmıştır.”İddianamede, tutuklu sanıklar İ.T, E.A. ve M.A.Y ile tutuksuz yargılanan H.K. ve H.K. hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 5'er yıl, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan “Dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek” suçundan 8'er yıl ve TCK'nın “Terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına suç işlemek” suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca da 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.Yargılamaya önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.