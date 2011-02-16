-İZİNSİZ GÖSTERİYE 34 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A) - 16.02.2011 - Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde 9'u çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişini protesto etme bahanesiyle yapılan izinsiz gösterilerde polise taş, havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldıran 34 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltındaki 34 kişiden 9'unun 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. İfadelerinin alınmasına başlanan zanlıların, daha sonra adli mercilere sevk edilecekleri bildirildi.