İzinsiz gösterinin cezası ailelere

-Adana Valisi İlhan Atış, çocukları izinsiz gösterilere katılan 4 aileye, Kabahatlar Kanunu uyarınca 100-175 YTL arasında para cezası verdiklerini söyledi.



Vali Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilik olarak çocukları izinsiz gösterilere katılan ailelere karşı bazı yaptırımlar uygulamayı kararlaştırdıklarını ifade etti.



Kentin değişik mahallelerinde yapılan izinsiz gösterilerde daha çok çocukların yer aldığını belirten Vali Atış, yaptıkları çalışmalar sonucu gösterilere katılan 175 çocuğu tespit ettiklerini bildirdi.



Çocuklarına, ''polise, jandarmaya taş atma'' deme cesareti gösteremeyen, evlerinde ayaklarını uzatarak televizyon izleyen vatandaşlardan çocuklarına sahip çıkmalarını istediklerini vurgulayan Atış, ''Bütün vatandaşlarımız güzel yurdumuzun kurallarına uymak zorunda'' dedi.



Vali Atış, şunları kaydetti:



''İlk etapta çocukları izinsiz gösterilere katılan 4 aileye Kabahatlar Kanunu uyarınca 100-175 YTL arasında değişen para cezaları kestik. Önümüzdeki haftadan itibaren belirlediğimiz 175 çocuğun ailelerinin yeşil kartlarını iptal edip, kendilerine kömür yardımı yapmayacağız. Geçtiğimiz günlerde çocuklarına sahip çıkmayarak suda boğulmasına neden olan 2 aileyi mahkemeye vermiştik. Şimdi de çocuklarını tehlikeli ortamlardan korumayarak alevlerin içerisine bırakan, güvenlik güçlerine taş attıran aileleri mahkemeye vereceğiz.



Anne ve babaları lütfedip çocuklarını korumaya davet ediyoruz. Çocuklarını tehlikeli ortamlardan çeksinler, eğer çekemiyorlarsa çocukları korumak devletin görevi olduğundan bu görevi biz üstleneceğiz.''



MERSİN

Mersin Valisi Hüseyin Aksoy da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sonrası gazetecelerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin polis ve askeri açıdan sağlam yapıya sahip bir ülke olduğunu vurguladı.



Mersin Valiliğince, çocukların terör örgütünce kullanılmaması yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Aksoy, şunları kaydetti:



''Bu çocuklarımızdan okul çağında olup da okula devam etmeyen çocukları okula kazandırma adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu çocukların ailelerinin bilgisi dışında olanlar varsa da bunları tespit edip ailelerini bu konuda uyarma ve çocuklarının bu tip eylemlere katılmamasını sağlamaları yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde terör örgütünün çocukları kullanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.'' (A.A)