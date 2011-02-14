-İZİNSİZ GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALESİ İSTANBUL/VİRANŞEHİR (A.A) - 13.02.2011 - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da, Karayolları Mahallesi Avrupa Konutları'nın önünde, terör örgütü elebaşının yakalanışının yıl dönümünü bahane eden yaklaşık 200 kişi basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun dağılmasının ardından kar maskeli yaklaşık 40 kişi taş ve molotofkokteyli atarak araç ve dükkanlara zarar verdi. Göstericilerin molotofkokteyli attığı markette çıkan yangın, iş yeri çalışanları tarafından söndürüldü, olay yerine itfaiye ekibi gönderildi. İş yerinde inceleme yapan ve çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemcileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınarak Karadeniz Polis Merkezine götürüldü. Çevik kuvvet ekiplerinin olay yerinde bekleyişi sürüyor. Öte yandan, aynı saatlerde Şişli Okmeydanı Şark Kahvesi durağında izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK üyesi bir grup, molotofkokteyli ve havai fişek attı. Yaklaşık 150 kişilik grup, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazı sıkması sonucu ara sokaklara dağıldı. -VİRANŞEHİR'DE İZİNSİZ GÖSTERİ- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. İlçenin Şırnak Mahallesi'nde toplanan, terör örgütü elebaşının Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek isteyen grup, Karacadağ Caddesi'ne doğru slogan atarak yürümeye başladı. Terör örgütü PKK ve elebaşı lehine slogan atan grup, çöp konteynerlerini devirip lastik yaktı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan, kendilerine taş atan gruba biber gazıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan göstericilerin yaktığı ateşi polis ekipleri tazyikli suyla söndürdü. Atılan taşlar nedeniyle bazı araç ve iş yerlerinin camları zarar gördü.