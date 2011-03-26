-İZİNSİZ GÖSTERİLERE 5 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 26.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan izinsiz gösterileri yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı. Özel yetkili Van Cumhuriyet Savcılığının, Yüksekova ilçesinde çeşitli dönemlerde yapılan izinsiz gösterilerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 22 Mart'ta gözaltına alınan 11 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i, Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden eski BDP İlçe Başkanı Nazif Ataman, Belediye Meclis üyeleri Abdulkerim Akdoğan ile Mehmet Emin Seven, BDP üyesi Naif Özbekin ve Remziye Yaşar tutuklandı. Esendere Belediye Meclis Üyesi Tacettin Safalı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.