-İZİNSİZ GÖSTERİLERDE 8 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - Kağıthane ve Küçükçekmece'de izinsiz gösteri yapan bölücü terör örgütü yandaşı gruplara polis müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Kağıthane Nurtepe TEM Bağlantı Yolu'nda bir grubun araçları taşladığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi. Yüzleri maskeli grup üyeleri, olaylara müdahale eden polise de taş attı. Polis, grubun bulunduğu caddede önlem alarak zırhlı araçların yardımıyla gruba müdahale etti ve eylemcilere biber gazı kullanarak karşılık verdi. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çevik kuvvet polisinin bulunduğu yerde sloganlar atarak gözaltına alınanların bırakılmasını isteyen grup üyeleri daha sonra dağılırken, bölgedeki polis ekiplerinin önlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Küçükçekmece Kanarya'da öğle saatlerinde MHP ve BDP'li iki grup arasında yaşanan kavga sonrası olay yerinde toplanan bölücü terör örgütü yandaşları, gözaltına alınan BDP'lilerin serbest bırakılması için gösteri yaptı. Polise taş ve molotofkokteyli atan grup üyelerine tazyikli su ve biber gazı ile müdahale eden polis, grup üyelerinin üst aramasında 14 adet kullanılmamış molotofkokteyli ele geçirdi.