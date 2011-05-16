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İZİNSİZ GÖSTERİLERDE 24 GÖZALTI HAKKARİ (A.A)

16 Mayıs 2011 12:51

-İZİNSİZ GÖSTERİLERDE 24 GÖZALTI HAKKARİ (A.A) - 16.05.2011 - Hakkari'de dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden izinsiz gösterilerde, 1 polis memuru yaralandı, 24 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda, 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek isteyen ve kentin değişik noktalarında bir araya gelen grupların izinsiz gösterisi, gece saatlerinde de devam etti.  Yola barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruplara, biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Olaylarda 1 polis memuru, hafif yaralandı.  Gösteriler sırasında yüzü kapalı bir göstericinin elindeki balta dikkati çekti.  İzinsiz gösterilerle ilgili 24 kişi gözaltına alındı.  Soruşturma sürdürülüyor. 

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