-İZİNSİZ GÖSTERİDEKİ PATLAMANIN SANIKLARINA 26 YIL HAPİS İSTEMİ DİYARBAKIR (A.A) - 06.04.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteri sırasında meydana gelen ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ''Hayata Dönüş Operasyonu''nu protesto etmek üzere Silvan'da düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 6'sı tutuklu 10 kişi hakkında TCK'nın ''Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'', ''İzinsiz patlayıcı madde bulundurmak'' ve 2911 Sayılı ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından toplam 26 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, patlama esnasında yaralanan Ayten K'nın görevli polis memurlarına molotofkokteyli attığı belirtildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Şüpheli Ayten K'nın suça konu molotofkokteylini müşteki polis memurları Turgay Şen, Mehmet Emin Çolak ve Suphi Suvermez'e doğru attığı ve fakat molotofkokteylinin grup içerisinde açılmış olan bir pankarta çarpıp müşteki polis memurlarının bulunduğu kaldırımın dibine yanar vaziyette düştüğü, ancak patlamadığı, görevli emniyet ekiplerinin tekrar şüpheli Ayten K'yı yakalamak için harekete geçmesi üzerine diğer şüphelilerin önlerine geçerek engelledikleri belirlenmiştir.'' İddianamede, ''Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesini çevreleyen duvarın bulunduğu taraftaki kaldırım üzerinde daha önceden hazırlanmış ve içerisine tahrip gücünü artırmak amacıyla çivi gibi metal parçalar konularak hazırlanmış patlayıcı maddenin şüpheli Ayten K'nin elinde fırlatamadan patladığı tespit edilmiştir'' denildi. -AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA SEVK EDİLMİŞTİ- Silvan ilçesinde 19 Aralık 2010 tarihinde Gazi Caddesindeki BDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan ve izinsiz gösteri yapan grup, Silvan Emniyet Müdürlüğü binası önüne kadar yürüyüşe geçmişti. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etmiş, bu sırada meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralanmıştı. Patlayıcının elinde patlaması sonucu parmaklarında ve kolunda derin yara meydana gelen Ayten K'nın olaydan sonra Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla tedavi için Ankara'ya gönderilmesine karar verilmişti.