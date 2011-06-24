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İZİNSİZ GÖSTERİDE POLİS YARALANDI MERSİN (A.A)

24 Haziran 2011 15:33

-İZİNSİZ GÖSTERİDE POLİS YARALANDI MERSİN (A.A) - 24.06.2011 - Mersin'de yol kapatarak izinsiz gösteri düzenlemek isteyen göstericilerin taşladığı polis otosundaki memuru yaralandı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Kurdali Mahallesi'nde yolu kapatmak isteyen göstericiler, yoldan geçen araçları taşladı. Gruptakilerin attığı taşın başına isabet sivil ekip otosundaki polis memuru yaralandı. Meslektaşları tarafından ilk önce Mersin Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradan Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen polis memuru M.D. (37) tedavi altına alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis ekipleri, yolu kapatmak isteyen grupları gaz bombasıyla dağıtırken, olası gerginliklere karşı bazı mahallelerdeki güvenlik önlemlerini de artırdı.

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