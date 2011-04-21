-İZİNSİZ GÖSTERİDE POLİS VURULDU BATMAN (A.A) - 21.04.2011 - Batman'da izinsiz gösterilerin ardından çıkan olayda silahla açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararını protesto etmek için Batman Belediyesi önünde toplanan grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Güvenlik güçleri gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulundu. Olaylar sırasında silahla açılan ateş sonucu polis memuru Hamdi Gök ile Mehmet Ali Gültekin yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden polis memuru Gök, Medical Park Batman Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mehmet Ali Gültekin ise Batman Bölge Hastanesine tedavi altına alındı. Kent merkezindeki izinsiz gösterilere polisin müdahalesi sürüyor.