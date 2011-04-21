T24 LogoT24 Logo
Gündem

İZİNSİZ GÖSTERİDE POLİS VURULDU BATMAN (A.A)

21 Nisan 2011 18:54

-İZİNSİZ GÖSTERİDE POLİS VURULDU BATMAN (A.A) - 21.04.2011 - Batman'da izinsiz gösterilerin ardından çıkan olayda silahla açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 2 kişi yaralandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararını protesto etmek için Batman Belediyesi önünde toplanan grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı.  Güvenlik güçleri gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahalede bulundu. Olaylar sırasında silahla açılan ateş sonucu polis memuru Hamdi Gök ile Mehmet Ali Gültekin yaralandı.  Vücuduna 3 kurşun isabet eden polis memuru Gök, Medical Park Batman Hastanesi'nde ameliyata alındı. Mehmet Ali Gültekin ise Batman Bölge Hastanesine tedavi altına alındı. Kent merkezindeki izinsiz gösterilere polisin müdahalesi sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24