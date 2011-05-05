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İZİNSİZ GÖSTERİDE KAN AKTI YÜKSEKOVA (A.A)

05 Mayıs 2011 20:59

-İZİNSİZ GÖSTERİDE KAN AKTI YÜKSEKOVA (A.A) - 05.05.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz gösteri yapan grup içinden açıldığı iddia edilen ateş sonucu, bir binanın çatısında bulunan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu bahane eden bir grup, Yüksekova-Şemdinli karayolunda toplandı. Barikat kurarak ateş yakan ve yolu ulaşıma kapatan grup, çevre güvenliğini sağlayan polise taş ve molotofkokteylleri ile saldırdı. Polisin basınçlı su ve biber gazı ile müdahale ettiği grup, ara sokaklara dağıldı. Daha sonra ilçe merkezinde yeniden bir araya gelen grup arasından açıldığı iddia edilen ateşte, bir binanın çatısında bulunan Übeydullah Durna (30), yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Durna, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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