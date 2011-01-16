-İZİNSİZ GÖSTERİDE İTFAİYE ERİ YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 16.01.2011 - Beyoğlu'da izinsiz gösteri yapan bir gruba polis müdahale etti. Polisin müdahale ettiği gruptaki bazı kişiler, çevredeki araçlara molotofkokteylli ve taşlı saldırıda bulundu. Diyarbakır'da görülen ''KCK Davası''nı protesto amacıyla İstiklal Caddesi'nde basın açıklaması yapan gruptaki bazı kişiler, açıklama sonrası dağılmayarak eylemlerini sürdürmek istedi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin müdahalesiyle Tarlabaşı yönüne doğru kaçmaya başlayan bu kişiler, Irmak Caddesi'nde kendilerini takip eden polis otosuna molotofkokteyli attı. Molotofkokteyli, bir itfaiye aracına isabet ederek küçük çaplı yangına neden oldu. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürülürken, bir itfaiye eri de başına atılan taşla yaralandı. Yaralı itfaiyeci, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, göstericiler, bazı İETT otobüs duraklarındaki bilboardlara da taş atarak zarar verdi. Çevredeki araçlara da taş atan göstericilerden 12'si, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin, bölgedeki önlemleri ve göstericilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma sürüyor.