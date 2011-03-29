-İZİNSİZ GÖSTERİDE ÇOCUKLARIN ZOR ANLARI HAKKARİ (A.A) - 29.03.2011 - Hakkari'de izinsiz gösteri yapan, terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba polis müdahale etti. Keklikpınar Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atan, yola barikat kurup ateş yakan grup, polise taş ve molotofkokteyli attı. Polisin müdahalesiyle dağılan grup, Aslan Tepesi'nde yeniden bir araya gelerek polise taş atmaya devam etti. Bu sırada okuldan çıkan ve evlerine gitmek için tepenin alt kısmındaki patikayı kullanan öğrenciler zor anlar yaşadı. Polisin de yardımıyla taşlardan korunan çocuklar, evlerine güçlükle ulaşabildi. Grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.