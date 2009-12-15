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İzinsiz eylem ve otobüs yakmaya 4 tutuklama

15 Aralık 2009 23:17

İstanbul'da araç kundaklama, korsan gösteri yapma ve İETT otobüsü yakma gibi eylemlere katıldıkları iddia edilen 14 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 14 kişi, Cumhuriyet savcılığında ifade verdi.

Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen bu kişilerden 4'ü ''terör örgütü adına eylem yapmak'' suçundan tutuklanırken, 10'u serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 2'si dün sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

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