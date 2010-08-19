İzinsiz cami yıkıldı

T24- Bosna-Hersek'in güneyinde bulunan, Hırvat nüfusun yoğun olarak yaşadığı Livno kentinin yakınlarındaki Sturba köyüne, savaşın ardından dönen Boşnaklar cami yapılması için çalışma başlattı. Köydeki Boşnaklar, 11 Temmuz'da belediyenin ''izinsiz olduğu'' gerekçesiyle yıkımına karar verdiği inşaat halindeki caminin bir kısmını, Ramazanla birlikte teravih için kullanmaya başladı.



Caminin ''izinsiz olduğunu'' öne süren Sturba Belediyesi yetkilileri, bu sabah polis eşliğinde köye geldi. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi almasının ardından, cami inşaatı belediye ekiplerince yıkıldı.



Livno Kantonu Emniyet Müdürü İvica Vrdolyak, inşaatta olan caminin bu sabah 20 polisin güvenliğini sağladığı çalışmalar sonucu yıkıldığını ifade ederek, yıkım çalışmasında herhangi bir problem yaşanmadığını söyledi.



Livno Belediyesi tarafından 11 Temmuz'da Sturba köyündeki caminin yıkım kararı verildi. 5 Ağustosta camiyi yıkmak üzere köye gelen belediye çalışanlarına, köydeki çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Boşnakların direniş göstermesi üzerine yıkım ertelendi.



Caminin yıkılmasıyla ilgili Livno Belediyesi yaptığı resmi açıklamada, Sturba köyünde tarih boyunca bir caminin olmadığı ve cami inşaatının köyün 'genel görüntüsünü' tamamen değiştirebileceği sebebiyle inşaata izin verilmediği, bunun üzerine caminin izinsiz yapılmaya başlandığı kaydedildi.



Öte yandan, Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Polje köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fata Orloviç'in evinin bahçesine izinsiz yaptırılan ve mahkemenin yıkım kararı verdiği kilise ise bugüne kadar halen yıkılmadı.