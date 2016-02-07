İzinsiz aldığı poğaçaların parasını notla geri bıraktı: Kapağı açık bıraktığınız için teşekkür ederim...

Bilecik'te bir iş yerinin önündeki kapağı açık tutulan ekmek dolabından ücretini ödemeden 3 poğaça alan kişi, bir süre sonra yazdığı notu ve poğaçaların ücretini "Kusura bakmayın, 2 gündür toplam 3 poğaça aldım, hakkınızı helal edin. Param yoktu. Kapağı açık bıraktığınız için teşekkür ederim, parasını bırakıyorum" notuyla satıcıya bıraktı.

Hürriyet'in haberine göre Tevfikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf Erhan Bayrakçı, iş yerine geldiğinde kapağını her zaman açık bıraktığı ekmek dolabında 4 lira ve yanında bir not buldu.

Bayrakçı bulduğu notta, "Kusura bakmayın. İki gündür toplam 3 poğaça aldım. Hakkınızı helal edin. Param yoktu. Kapağı açık bıraktığınız için teşekkür ederim. Parasını bırakıyorum" yazdığını gördü.

Kentte yaklaşık 6 yıldır esnaflık yapan Bayrakçı, parayı bırakan kişinin iki gündür ücretini ödemeden poğaça aldığını, dolaba koyduğu nottan öğrendiğini söyledi.



Söz konusu ekmek ve poğaça dolabının kapağını hiç kapatmadığını belirten Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Kapatmadığımız için de zaten ihtiyaç sahiplerinin alması için teşvikte de bulunduk. Bundan herhangi bir maddi beklentimiz olmadı. Atamızdan, babamızdan gördüğümüz güzel bir olay vardı. Niyetler amellere göredir. Allah rızasını gözeterek yaptık. Arkadaş da iki gün almış, sonra da bir not yazarak parasını fazlasıyla bırakmış. Kim olduğunu bilmek isterdik ama rencide olmasın diye kamera görüntülerine de bakmadık."