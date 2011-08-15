-İzinsiz "şike" protestosu İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı protesto etmek amacıyla Şişli ve Beyoğlu'nda toplanarak izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen taraftar gruplarından 34 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Taksim'de yapılması planlanan ancak emniyet tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen yürüyüşün iptal olması üzerine yaklaşık 50 kişilik Fenerbahçe taraftar grubu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tedavi gördüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastane bahçesinde bir süre bekleyen gruba, geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin ikazının ardından grup hastaneden ayrılarak ara sokaklardan sloganlar eşliğinde Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Grubu takip eden polis, tekrar ikazlarını sürdürdü. İkazlara uymayan taraftar grubuna çevik kuvvet ekiplerince müdahale edildi ve taşkınlık yapan 20 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alınarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. Galatasaray Meydanında ise Galatasaraylı bir grup taraftar, Fenerbahçeli taraftarların yürüyüş yapacağını öğrenmeleri üzerine tepki amacıyla İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanına yürümek istedi. Slogan atan ve meşale yakan gruptan 14 kişi, çevik kuvvet polisinin müdahalesi sonrası gözaltına alınarak, Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyet yetkilileri, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı 34 taraftarın ''Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet ve polise mukavemet'' suçlarından gözaltına alındıklarını ve ifadelerinin alınması işleminin sürdüğünü bildirdi.