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‘İzdivaç’taki bekaret RTÜK’te tartışıldı

RTÜK toplantısına, bir kadının ‘izdivaç’ programında villa karşılığı bekaretini pazarlamaya çalışması damga vurdu.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - RTÜK toplantısına, bir kadının ‘izdivaç’ programında villa karşılığı bekaretini pazarlamaya çalışması damga vurdu. Gerginlik yaşanan toplantıda, söz konusu kanala Ak Partili üyelerin oylarıyla ceza verilmedi.

RTÜK’ün Ak Parti kontenjanından seçilen üyeleri, TV’lerdeki izdivaç programları konusunda RTÜK’ün ilişkili bulunduğu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la ters düştü. Arınç, TV’lerdeki izdivaç programları için “afedersiniz kusmak istiyorum” derken, Ak Parti kontenjanından gelen üyeler, ‘bekaretini villa karşılığı pazarlamaya’ çalışan bir kadının yer aldığı Flash TV’deki izdivaç programına ceza verilmemesi yönünde oy kullandı.

RTÜK toplantısında TV’lerdeki evlendirme programlarına ilişkin şikayetlerinden biri ele alındı. Flash TV’de yayınlanan izdivaç programında bir kadının bekaretini villa karşılığında evlenmek isteyen kişiye verebileceğine ilişkin açıklamaları RTÜK’ün tek kadın üyesi Hülya Alp’i şaşkına çevirdi.


‘Bakire ve kapalı olmalı’

Söz konusu programda bir kişi evlenmek istediği kadının özelliklerini, “Bakire olmalı, başı kapalı olmalı ve 5 vakit namaz kılmalı” diyerek anlattı. Bu kişinin karşısında getirilen kadın ise “Ben bakireyim ama kapalı değilim. Ancak evin ve villan olduğunu söyledin. Villayı benim üstüme yaparsan kapanırım ve namaz kılarım” karşılığını verdi. Alp toplantıda, bu diyaloglar konusunda şaşkınlığını gizlemeyerek, “Bu programda bekaretin pazarlık konusu yapılması kabul edilemez.
İnsanın bakire olup olmaması, milletin korunması gereken din ve ibadet gerekleriyle bağlantılandırılabilir mi? Bekaret karşılığı inanç pazarlığı olabilir mi? Bu çağdışı kabul edilemez bir durum” diyerek programa ceza verilmesini istedi. Alp’e CHP’li üye Süleyman Demirkan ile MHP’li üye Esat Çıplak da destek verdi.


‘İstemeyen izlemesin’

Ancak toplantıda Ak Parti kontenjanından seçilen bir üye, “Bizim kültürümüzde bekaret aranıyor. Anadolu’da hala bekaret önemli koşullardan biri. Kötü bir şey mi? Kültürümüzde var” diyerek Alp’e karşı çıktı. Ak Partili üye, itirazların sürmesi üzerine “istemeyen televizyonunu kapatsın, izlemesin” derken, CHP ve MHP’li üyeler “Bu programlar ahlak ve hukuk çerçevesinde kalmalı. RTÜK kanunuyla bağdaşmıyor” karşılığını verdiler. Yapılan oylamada Ak Parti’lilerin oylarıyla Flash TV’deki izdivaç programına ceza verilmedi.


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