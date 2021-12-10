İzdihamda 9 kişi yaşamını yitirmişti; Travis Scott, konserde yaşananları fark etmediğini söyledi

Rapçi Travis Scott, çok sayıda insanın izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği konserinde, izleyiciler arasında sorun çıktığını “fark etmediğini” iddia etti.

BBC’de yer alan habere göre, 10 ve 27 yaş arasında 9 kişinin yaşamını yitirdiği konserin ardından ilk kez röportaj veren Travis Scott, izdihamı fark etmediğini iddia etti. Scott “Birkaç defa durdum, günün sonunda sadece müzik duyabiliyordunuz” dedi.

Travis Scott, gösterinin sonundaki basın toplantısına kadar o gece yaşanan bazı detayları bilmediğim söyledi.

Scott, konser sırasında “herkesin iyi olduğundan emin olmak için” durduğunu ancak yardım çağrısında bulunan kimseyi duymadığını söyledi.

Scott, konser sonrası yaşananları aşmaya çalıştığını belirtti.

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserde yüzlerce kişi yaralanmış, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda yaralanan kişi, izdihama rağmen konsere devam eden Travis Scott’ın da sorumluluğu olduğunu söylüyor.