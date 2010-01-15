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Ekonomi

İZDEMİR'den 177 çalışanına kötü haber

15 Ocak 2010 22:32

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş (İZDEMİR), 177 çalışanının yasal hakları ödenerek iş akitlerinin feshi konusunda gerekli yasal prosedürün başlatılması kararının alındığını duyurdu.

İZDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, sektör koşullarının ağırlaşması, girdilerin mamul fiyatına göre görece yüksek kalması, pazarın daralması ile birlikte siparişlerin azalması ve buna koşut olarak üretimin azaltılması ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle şirketin toplam 177 çalışanının yasal hakları ödenerek iş akitlerinin feshi konusunda gerekli yasal prosedürün başlatılması kararı alındığı kaydedildi.

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