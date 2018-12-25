İzciler, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Bedir ALTUNOK/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- TÜRKİYE İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekâtı\'nın 104\'üncü yılı dolayısıyla 14\'üncü Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi. 23 kentten 194 izci lideri ile KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sarıkamış Harekâtı\'nın 104\'üncü yıl dönümü nedeniyle Erzurum\'un Şenkaya ilçesi Gaziler köyündeki ilk törene katılan izciler, ardından Şenkaya Kaymakamlığı\'nın düzenlediği fener alayında şehitleri andı. Gaziler köyündeki törenden sonra izciler, 14\'üncü Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında Allahuekber Dağları\'nın Kaynakyayla mevkisine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Kar yağışı altında başlayan ve yolun dik olmasından dolayı zorlu geçen yürüyüş, yaklaşık 3,5 saat sürdü. İzciler, asker dedelerinin 104 yıl önce izlediği yolu takip ederek Kaynakyayla bölgesine ulaştı.

ÇADIRDA SABAHLADILAR

İzciler öğleden sonra ise Mehmetçiklerin donarak şehit olduğu Fırıntepe\'yi ziyaret etti. İki saatlik saygı yürüyüşünün ardından şehitliğe ulaşan izciler, karların üzerine sırt üstü yatarak \'şehadetin tefekkürü\' uygulamasını yaptı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu patika yollardan tek sıra halde ilerleyerek kamp alanına dönen izciler, geceyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgede çadırlarda uyku tulumlarında geçirdi.

Sabah olduğunda çadırlarını toplayan izciler, ilk olarak Kaynakyayla Şehitliği\'ni ziyaret etti. İzciler, şehitler için Türkiye\'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı. Kaynakyayla\'daki törenin ardından izciler tek sıra halinde dönüşe geçerek 3 saatlik yürüyüşün ardından Gaziler köyüne ulaştı.

\'TORUNLARI DEDELERİNE BİRLİKTE KOŞTU\'

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, milli bilinç kampıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"İlk olarak 2006 yılında başlattığımız Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı\'nın 14\'üncüsünü, ülkemizin yanı sıra 11 ülkeden katılan izci liderleriyle birlikte gerçekleştirmek büyük bir anlam taşıyor. 104 yıl önce, bugünkü bilinen adlarıyla Suriye, Irak, Filistin, Lübnan devletleri yoktu. Allahuekber Dağı\'nda koyun koyuna yatan şehitlerimiz Bosna\'dan Bakü\'ye, Kırım\'dan Bağdat\'a kadar Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından koşarak gelen yiğitlerdi. Henüz coğrafi sınırlarla ayrı gayrı düşürülmemiştik. Sarıkamış şehitlerimizi anmak, yanlarında birkaç gün geçirebilmek için torunları artık koşa koşa ziyarete geliyorlar. Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz. Şehit dedeleri nasıl koyun koyuna bu dağda yatıyorsa, torunları da binlerce kilometrelik yolları aşıp kardeşliklerini pekiştiriyor, el ele tutuşarak \'Dedeciğim ben geldim\' diyor. Yan yana yatan şehitler, ziyaretlerine gelen torunlarının kulağına bir şey fısıldıyor; \'Her ne şart altında olursanız olun bir ve beraber olun.\' Biz de şunu ilave ediyoruz; \'Gönlünüzün sınırlarını, ülkelerinizin coğrafi sınırları sınırlandırmasın.\' Biz tüm gençlerimizin bu bilinçte olmasını arzu ediyoruz\" diye konuştu.



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