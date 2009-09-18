İzbeton işçilerinden oturma eylemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 184 gündür anlaşma sağlanamaması nedeniyle İzbeton şirketinin işçileri belediye önünde oturma eylemi yaptı.

Belediye İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Adnan Güntay, burada yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı şirkette bin 137 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 19 Mart 2009'da başladığını, ancak masada anlaşmaya varamadıklarını anlattı.

İşverenin, yevmiyeler dahil tüm parasal maddelere yıllık yüzde 10 zam önerdiğini kaydeden Güntay, ''Ancak yerel seçimler öncesinde, krize rağmen büyükşehir belediyemize bağlı şirketlerde imzalanan sözleşmelerde verilen zam oranı birinci altı ayda yüzde 20 ile 25 arasındaydı'' dedi.

Güntay, belediyenin yerel seçimler öncesi diğer kurum ve şirketlere verdiği ortalama yıllık yüzde 20 zam oranını talep ettiklerini bildirerek, taleplerinin karşılık görmemesi durumunda 12 gün sonra greve gideceklerine işaret etti.

Büyükşehir ve bağlı kuruluşları ile şirketlerin tamamında toplu iş sözleşmelerinin yerel seçimler öncesinde masada bitirildiğini belirten Güntay, yalnızca İzbeton toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmadığını kaydetti.

Ekonomik krizin faturasının İzbeton çalışanlarına ödettirilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Güntay, ''İzmir Büyükşehir Belediyesinin sözleşmelerdeki çifte standart uygulamasını doğru bulmuyoruz'' dedi.