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İZBAN'DAKİ GREV KARARI 60 GÜN ERTELENDİ 

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendi

08 Ocak 2019 15:17


İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ\'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile \"şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden\" 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete\'de yayımlanan karara göre, İZBAN\'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin \"şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden\" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi. Karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu\'nun 63\'üncü maddesi gereğince alındı.


Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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