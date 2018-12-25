İZBAN'da grev sürüyor; tren seferleri tamamen durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, işçilerin başlattığı grevin 16’ncı gününde, tren seferleri tamamen durduruldu. İşverenin yolcu yoğunluğunun olduğu saatlere koyduğu ek seferlerin mahkemece durdurulmasının ardından İZBAN istasyonları, yolculara kapatıldı. Taraflar arasında uzlaşmanın ne zaman sağlanacağı ise bilinmiyor.

Grevin başlamasının ardından işveren tarafından yolcu yoğunluğunun olduğu 06.00- 11.00 ile 16.00- 22.00 saatlerinde koyulan ek seferlerin, Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi’nce durdurulması üzerine istasyonlar, yolculara kapatıldı. Karardan haberi olmayan yolcular ise gittikleri istasyonlardan geri döndü. Halkapınar İstasyonu’na yolcuların girmemesi için güvenlik şeridi çekilirken, Alsancak’ta ise İZBAN’ın güvenlik personeli, kapılarda bekleyerek istasyona gelenleri geri çevirdi.

Taleplerimiz yerine gelene kadar grev sürecek

Öte yandan 16 gündür grevde olan İZBAN personeli de para alamadığını ve evine ekmek götüremediğini ancak haklı oldukları mücadeleden geri adım atmayacaklarını açıkladı. İZBAN’da makinist olarak görev yapan Demiryol-İş Sendikası Baştemsilcisi Ahmet Güler, “16 gündür moralimiz çok yüksek. Çünkü inancımız var. Haklı olan bir mücadele içerisindeyiz. Haklarımızı alana kadar kesinlikle grev bitmeyecek. İsterse 1 ay isterse 2 ay sürsün. Çalışan tüm arkadaşlarımızın hiç birinde tereddüt yok. Hiçbir arkadaşımızda korku yok. Evet 16 gündür 343 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor ama mücadele bunu gerektiriyor. Kaybımız var ama bu kaybı alacağımız haklarla biraz da olsun telafi edeceğimizi düşünüyorum. Haklı taleplerimiz yerine gelene kadar grev sürecek” dedi.

Hiçbir işçinin mücadeleden vazgeçeceğini düşünmediğini kaydeden Güler, “Biz bu yola çıkarken, ‘Bu ücretlere emeğimizi satmayacağız’ dedik. Ne zamanki emeğimizin karşılığını aldığımız ücretler olacak biz de o zaman çalışmaya başlayacağız” diye konuştu.