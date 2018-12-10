İZBAN'da grev bugün başlıyor (3)

DEMİRYOL İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ\'NDEN İZBAN\'IN AÇIKLAMASINA YALANLAMA

Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi, grev öncesi İZBAN yönetiminden yapılan açıklamada yer alan toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını öne sürerek açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Öncelikle kamuoyuna açıkladığınız toplu sözleşme tekliflerinin doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. 342 İZBAN çalışanı arkadaşımız için açıkladığınız \'net ortalama ücretlerin\' aylık toplamını yine açıkladığınız şekliyle \'ortalama net\' olarak verdiğiniz taktirde ne İZBAN çalışanları ne de İzmir halkı mağdur olmayacaktır. Tek bir örnek bile yeter. 3 bin 435 TL \'ortalama net\' maaş teklif ettiğiniz makinistlerin şu an ikramiye, sosyal yardımlar, her makinistin almadığı aile, çocuk yardımları ve AGİ dahil ortalama net maaşları 2 bin 550 TL artı yol ve yemek. Teklif ettiğiniz yüzde 22 zammı üzerine ekleyince biz 3 bin 435 TL net ortalamayı bulamadık. Açıklamanızda yer alan \'Grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi\' ifadenizi tüm kamuoyu önünde reddediyoruz. Çalışanlarınızın tamamına ulaşmanız hiç zor değil. Lütfen çalışanlarınızın tamamına ulaşıp teklifinizi bizzat hatırlatarak yarın işbaşı yapmalarını sağlayınız. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi çalışanlarınızı Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi olarak gerçekten biz mağdur ediyorsak. İfade ettiğiniz \'ortalama net\' ücretlere arkadaşlarımızın hiçbir itirazı bulunmuyor.\"

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)