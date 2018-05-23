İZBAN'da görevli güvenlik personelinden yeni sözleşmeye tepki

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti sunan İZBAN\'da taşeron şirket bünyesinde görev yapan güvenlik görevlileri, yeni ihalenin ardından maaşlarının düştüğünü ve kendilerinden imzalanması istenen bireysel iş sözleşmelerinin işçi haklarına aykırı olduğunu öne sürerek, Alsancak Tren Garı önünde basın açıklaması yaptı. Özel Güvenlik İşçileri Sendikası (Güvenlik-Sen) Genel Başkanı Serdar Arslan, şartlar iyileştirilmezse onlarca güvenlik personelinin istifa edeceğini söyledi.

İzmir\'in kuzey- güney aksında önemli toplu taşıma hizmeti sunan İZBAN\'da çalışan, Güvenlik-Sen\'e üye güvenlik görevlileri, güvenlik hizmeti ihalesini kazanan yeni şirket ile İZBAN arasında imzalanan yeni sözleşmenin ardından kendilerinden imzalamaları istenen bireysel iş sözleşmesine tepki gösterdi. Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Arslan, \"İmzalamamızı istedikleri sözleşme 7,5 saat ayakta kalmamızı öngörüyor ve maaşlarda ortalama 40 TL düşüş yaşanıyor. Bizler, insanca yaşamamızı sağlayabilecek şartlar, güvenceli çalışma koşulları istiyoruz. Her gün istasyondaki vatandaşlarla kavga etmek istemiyoruz. Özel güvenlik işçilerinin yapmaması gereken bir sürü görev, artı olarak bizlere yaptırılmak isteniyor\" diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır, personel sigortalarında ortalama 20 defa girdi- çıktı yapıldığını ileri süren Arslan, \"Arkadaşlarımız ilaç alamıyor. İZBAN yönetimi bu sürece göz yummaktadır. Güvenlik personeline maaş bordrosu bile verilmiyor, arkadaşlarımız maaşlarının ne kadar olduğunu bilmiyorlar\" dedi.

Arslan, şartların iyileştirilmemesi durumunda onlarca güvenlik görevlisinin istifa edeceğini ve işçiler açısından büyük mağduriyetler yaşanacağını söyledi.



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